La incorporación de jóvenes a la agricultura colapsa en los secanos

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

La incorporación de jóvenes a la agricultura ha colapsado en la zona sudeste de la demarcación de Lleida, por la que se extienden los secanos declarados zepa, las áreas de protección para conservar las aves esteparias que los habitan, aunque con diferencias notables en función de los porcentajes de superficie protegida y cultivable que se dan en ellos, según los datos facilitados por la Comisión de las Zepas que integran las organizaciones agrarias Asaja, UP (Unió de Pagesos), Gremi de la Pagesia, Pagesos o Conills, la Cooperativa del Camp d'Aspa y el Canal Segarra-Garrigues.

La presencia de jóvenes agricultores, de menos de 40 años, en el sector se ha desplomado un 76% en veinte años, entre 2005 y 2025, en los municipios en los que más del 80% del término está protegido, caso de Cabanabona (90%), Torrefeta i Florejacs (88%), Aspa (85%) o Belianes (84%). Al comienzo del periodo había 71 y hoy quedan 17 que cultivan 1.055 hectáreas. Por el contrario, el descenso se sitúa en el 12% en los pueblos donde la zepa abarca menos del 35% del término, como en Verdú (23%) o Sunyer, no afectado por la declaración de zepas.

En esos municipios, en los que la afección territorial media es del 21%, el descenso ha sido de tres jóvenes agricultores: de 26 en 2005 a 23 en 2025, según los datos recabados por las organizaciones agrarias. El declive del sector primario en un área donde este siempre fue el eje de la actividad económica y donde no han llegado a emerger otros como sustitutos ha provocado una caída del conjunto de la actividad económica, con Belianes como ejemplo sintomático.

Esta localidad del Urgell pasó de albergar a comienzos de este siglo once viveros de plantones para la agricultura, lo que la situaba como la de mayor actividad en este ámbito, a ver cómo, poco a poco, los once bajaban la persiana.