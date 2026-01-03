Nuevas denuncias contra el dueño de una agencia acusado de estafa

Publicado por Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

“Lo estamos pagando todo de nuestro bolsillo después de haber desembolsado unos 2.500 euros por persona para viajar a Finlandia. Estamos tirados, buscando ayuda local y no sabemos cómo ni cuándo podemos regresar a casa”, comentó a este diario Abraham España, de Cádiz, quien contrató un viaje para cuatro personas a Laponia con el leridano E.P., responsable de Ilertravel, investigado por los Mossos d'Esquadra por estafa, en un caso que avanzó SEGRE. Abraham España explicó que en su situación hay un total de 19 personas. Explicó que ayer por la tarde recibieron un correo de la agencia donde les piden disculpas, les explican que la empresa está sufriendo “dificultades transitorias de tesorería” y que empiezan las gestiones para la devolución de los importes de los vuelos y los gastos ocasionados. El afectado afirmó que tienen la intención de interponer una denuncia cuando regresen. También tiene previsto presentar una denuncia ante el juzgado de guardia una de las afectadas por un viaje el pasado septiembre a Egipto en un vuelo que partía de Alguaire (ver SEGRE del miércoles). En este caso la deuda, que ha sido reconocida por E.P., asciende a más de 4.000 euros.

Cabe recordar que siete parejas de Torregrossa le denunciaron el pasado sábado ante los Mossos por la supuesta estafa de 21.000 euros por un crucero por el Mediterráneo que salía ese mismo día. Habían pagado el viaje en septiembre y se han quedado en tierra y sin dinero. El denunciado se presentó el martes en la comisaría de Mollerussa —después de que este periódico destapara el caso— donde fue arrestado, le dejaron libre y abrieron diligencias por estafa. Dijo que su intención es devolver el dinero de los viajes.