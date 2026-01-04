Lleida inicia el año sin la esperada ‘tarifa plana’ de 20 euros en Rodalies

Imagen de archivo de un tren de Renfe de la RL3 con el emblema de Rodalies en la estación de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Lleida comienza el año excluida de la esperada tarifa plana de 20 euros en trenes de Rodalies, un abono mensual que permite viajes ilimitados y que, por ahora, solo está disponible en el área metropolitana de Barcelona. Han quedado fuera las dos líneas leridanas que tienen esta denominación oficial: la RL3 y la RL4, que unen la capital del Segrià con Cervera y Terrassa, respectivamente, y lo mismo sucede con las de ancho convencional de Tarragona y Girona. Esto se debe a que no se consideran todavía servicios ferroviarios de cercanías, sino regionales, por lo que no forman parte del decreto ley que estableció, hace dos semanas, esta y otras bonificaciones en títulos de transporte público.

La inclusión de Lleida, Tarragona y Girona en los abonos mensuales de 20 euros parecía una realidad hace apenas una semana, cuando el secretario de Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, comunicó a los sindicatos que se habían constituido formalmente los núcleos de Rodalies de estas tres provincias. Este paso era necesario para beneficiarse de la nueva bonificación estatal, que el decreto ley reserva para “cada uno de los núcleos de Cercanías y de Rodalies” en los que “se aplica tarificación zonal de cercanías de la red ferroviaria de ancho convencional”.

Sin embargo, esta expectativa no se ha materializado por ahora. El perfil oficial de Rodalies Catalunya en las redes sociales informa a quienes preguntan por el abono de 20 euros que “Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona no constituyen núcleos tarifarios de cercanía, sino que siguen la tarifación regional. Por lo tanto, los abonos válidos deben ser los de ámbito regional”. Lo mismo sucede en la estación de Lleida-Pirineus, cuyo personal informaba ayer a los usuarios que esta bonificación se aplica únicamente en Rodalies de Barcelona y su área metropolitana.

Mientras que los trenes de la RL3 y la RL4 circulan bajo la marca de Rodalies, los de la línea de la costa (R13 y R14) mantienen aún la categoría de regionales. Cabe recordar que Ferrocarrils de la Generalitat prueba ya los nuevos cuatro trenes con los que relevará este mismo año a la operativa de Renfe en la línea de Manresa.