Un error formal retrasa el juicio por la muerte del oso Cachou en 2020

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

En abril se van a cumplir seis años de la muerte por envenenamiento con anticongelante del oso Cachou en la Val d’Aran. Sin embargo, todavía no hay fecha para un juicio. De hecho, un error formal ha retrasado su celebración, según ha podido saber este periódico. El juzgado de lo Penal 3 de Lleida –que es quien tiene que enjuiciar el asunto— devolvió en otoño el caso al juzgado de Instrucción de Vielha porque “en el auto de apertura de juicio no consta la responsabilidad civil reclamada por la acusación particular y no se ha realizado requerimiento personal a los acusados de dicha responsabilidad civil”, según consta en la diligencia de ordenación. En estos momentos se está a la espera de que se enmiende este defecto y, posteriormente, se resuelva la admisión de las pruebas y se fije fecha para el juicio.

No es la primera demora del caso. La instrucción ya estuvo paralizada más de un año y medio por diferentes motivos, como el cambio del juez instructor. Esta “parálisis” beneficia a los dos acusados, A.M.G., un agente de Medio Ambiente, y J.A.B.Q., un exconselhèr del Conselh d’Aran. En caso de ser condenados presumiblemente se les aplicará la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. De hecho, la Fiscalía admitió en su escrito de acusación que “la causa quedó paralizada por motivos que no son atribuibles a los acusados”.

Cachou fue hallado muerto en un bosque de Les el 9 de abril de 2020. Un primer examen apuntó a daños por una caída. Sin embargo, análisis posteriores determinaron que murió envenenado al haber ingerido anticongelante. La Fiscalía considera que A.M.G., técnico especialista en el seguimiento del oso y agente de Medio Ambiente, conocía la geolocalizacion del oso y, “pese a conocer que era restringida y que no debía ser divulgada, se la facilitó al otro acusado, J.A.B.Q., a sabiendas de la intención que este tenía de eliminarle”. En cuanto a J.A.B.Q., considera que “con intención de atraer al oso Cachou con el fin de su muerte y sin estar legalmente autorizado, colocó en las inmediaciones de las coordenadas en un bosque de Les un señuelo con etilenglicol (anticongelante) para que ingiriera este veneno”.

La Fiscalía pide más de dos años de cárcel para los dos acusados

La Fiscalía solicita condenas de más de dos años de prisión para los dos acusados, como avanzó SEGRE. J.A.B.Q, exconselhèr de Territorio, se enfrenta a una petición de dos años y cuatro meses; y A.M.G., agente de Medio Ambient, a una de dos años y tres meses. El primero está acusado de dos delitos contra la fauna y el fiscal también solicita que se le inhabilite durante tres años para ser ganadero y no pueda cazar ni pescar. El segundo está acusado de un delito de violación de secretos y dos delitos contra la fauna y también le pide una multa de 5.400 euros, que se le inhabilite para empleo o cargo público durante un año y seis meses y tres años y medio para el oficio de agente de medio ambiente, y que se le prohíba cazar y pescar. El abogado de A.M.G., Enric Rubio, afirmó que “se ha hecho una investigación muy prospectiva, lejos de las garantías del Derecho Penal”.