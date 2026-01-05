Inversión en sostenibilidad energética, eficiencia del agua y equipamientos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tornabous ha aprobado un presupuesto para 2026 de 1.442.932,91 euros. Las inversiones ascienden a 398.442,20 euros. Una de las principales intervenciones es la fase 1 de mejora de la eficiencia de la red de abastecimiento de agua, con 147.800 euros, que se ejecutará en la EDAP. Incluye la instalación de placas solares y un grupo electrógeno para garantizar el suministro a La Guàrdia durante los frecuentes cortes de luz. También se dejará preparado un sistema de bombeo, todo ello financiado con el PUOSC. Otra obra será la rehabilitación del local social de La Guàrdia, que se ejecutará en dos fases. Los trabajos contemplan la retirada de la cubierta de uralita, la adecuación de las salidas de emergencia, la renovación del cuadro eléctrico y la sustitución de vigas deterioradas. El presupuesto es de 152.146,35 euros, financiado en parte por la consellería de Agricultura, el PUOSC y fondos municipales propios. Asimismo, el ayuntamiento ha recibido una subvención del IEI de 20.000 euros destinada a un proyecto de memoria histórica para recuperar antiguos nidos de ametralladora del Tossal d’Espígol, vestigios de la Guerra Civil. Finalmente, incorpora una subvención de la Generalitat de 45.000 euros para la mejora de las instalaciones deportivas, unas obras valoradas en 55.000 euros. Los trabajos permitirán completar la reforma de las piscinas con una caseta para el socorrista dentro del recinto, la sustitución de soportes y depósitos de agua y la renovación de la bomba, mientras que en el campo de fútbol se retirará un escalón de las gradas y se desplazará parte de la valla perimetral para mejorar la seguridad.