El presupuesto crece un 9% y llega a 2,5 millones

El ayuntamiento de Golmés ha aprobado su presupuesto para este año, que asciende a 2.558.230 euros, un 9,30% más que el de 2025. En el capítulo de inversiones, dotado con 402.000 euros, destacan partidas para la construcción de una pista deportiva exterior polivalente, trabajos par dar continuidad a las mejoras en la planta potabilizadora de agua y la adquisición de nuevo mobiliario para equipar dependencias del edificio consistorial.

La mejora en la planta potabilizadora deberá culminar la reforma de esta instalación con actuaciones como el cambio de grifos y la sustitución de válvulas manuales en tramos de la red. Además de esta intervención, el consistorio destaca la continuidad de su apuesta iniciada en 2025 para optimizar el suministro de agua potable. En esa línea, este mes de enero entran en servicio los nuevos contadores. Cabe recordar que Golmés ha sustituido un total de 966 por otros con telelectura. Paralelamente, el municipio impulsa las energías renovables con la entrada en funcionamiento de una planta fotovoltaica en la propia potabilizadora.

En cuanto a la compra de mobiliario, permitirá equipar dependencias municipales del reformado edificio consistorial. El inmueble reabrió sus puertas en noviembre tras una reforma que supuso una inversión de 980.000 euros, financiada con una subvención PIREP de 778.000 euros. La obra ha permitido ganar espacio y funcionalidad, mejorar la accesibilidad con ascensor e incorporar medidas para ganar eficiencia energética.

El capítulo de inversiones para este año incorpora la renovación del arbolado en la calle Carretera Vella y vías adyacentes. También están previstas intervenciones para mejorar las piscinas municipales. El conjunto de inversiones se orienta a reforzar equipamientos públicos, mejorar el espacio urbano y aumentar la eficiencia de los servicios. Entre los proyectos previstos figura también la reforma de los baños del edificio del colegio de primaria Francesc Arenes y la adquisición de una máquina barredora para la limpieza viaria.

En el apartado social, el presupuesto mantiene los programas de servicios sociales y atención a la tercera edad, así como el centro de servicios, para reforzar la atención en este ámbito. La dotación prevista es de 84.000 euros.