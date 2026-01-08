Reparto de potasa para evitar placas de hielo en las calles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Voluntarios de la localidad están distribuyendo estos días potasa para mejorar la seguridad vial y evitar la formación de hielo en las calles por las bajas temperaturas. Payeses con sus tractores están echando potasa en los puntos de la localidad donde se forman placas de hielo por las temperaturas bajo cero, que han llegado a marcar seis grados negativos en poblaciones de la comarca. Ayer miércoles los termómetros también marcaron mínimas bajo cero.