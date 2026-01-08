Un pueblo de Lleida pide colaboración para evitar orines en las calles: “demuestra un comportamiento incívico”

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Arbeca ha pedido la colaboración de los vecinos para evitar orines en esquinas, portales y fachadas del pueblo, algo que “demuestra un comportamiento incívico”. Apunta que estas conductas que se han venido observando recientemente deterioran el patrimonio, generan malos olores e incomodan a los habitantes de la localidad. El consistorio también especifica que “dejar que los perros orinen en los muros y aceras tampoco es aceptable. Los animales no deciden, las personas sí”.

La campaña municipal incide en que “el que lleva al animal es responsable de él y de lo que ensucia”. Asimismo recuerda que “un pueblo limpio no solo se debe al trabajo municipal de los operarios, sino que es un compromiso colectivo y es preciso respetar el espacio público”. Asimismo, llama a denunciar ante el ayuntamiento los orinbes o excrementos sin recoger.

Según el alcalde, Francesc Roset, el ayuntamiento ya contempla multas que oscilan entre los 750 euros para las infracciones leves, hasta 1.500 para las graves y de 3.000 para las muy graves en la ordenanza sobre la tenencia de animales de compañía. Roset remarcó que se está preparando otra ordenanza sobre civismo más amplia. Puntualizó que los comportamientos incívicos están causados “por unos pocos, ya que la mayoría respeta la normativa”.

El consistorio volverá a presentar su propuesta al Pla de Barris

El ayuntamiento de Arbeca volverá a presentar su proyecto al Pla de Barris pese a que en la convocatoria de 2025 quedó excluida de estas ayudas. El plan municipal contempla 37 actuaciones que supondrían una inversión de 12,4 millones de euros, para los cuales el consistorio prevé solicitar una subvención de 11 millones, la más cuantiosa solicitada por este municipio. Roset indicó que la convocatoria “abarca de 2025 a 2030 y la iremos presentando a cada anualidad hasta que nos concedan las ayudas”. Entre las intervenciones más importantes destaca la creación y restauración de vivienda destinada a jóvenes para evitar el éxodo a otras localidades.