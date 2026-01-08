Veto a la circulación de vehículos pesados en los caminos locales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Borges advierte que multará a los vehículos pesados que circulen por los caminos locales sin permiso. La ordenanza municipal para gestionar la red local, aprobada definitivamente el año pasado, establece que la circulación de vehículos pesados por los caminos municipales requiere de permiso previo del consistorio. Para obtenerlo es necesario especificar el tipo de vehículo que se empleará y sus características, las rutas que prevé recorrer, el periodo de tiempo que va a durar la circulación y su finalidad. Las prácticas que ocasionen daños pueden ser objeto de multas que ha de asumir la empresa o particular para la reparación de los perjuicios que hayan ocasionado.