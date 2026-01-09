Coches eléctricos en pueblos pequeños de Lleida: instalarán 75 nuevos cargadores

La Diputación destinará 1,5 millones a la distribución e instalación de 75 puntos de carga rápida para vehículos eléctricos previstos en el proyecto Naturalment Lleida, una actuación financiada con fondos europeos. Se trata de una ampliación significativa del proyecto licitado hace un año para 85 cargadores de bicis y 13 de coches eléctricos, que se ha reforzado ante la alta demanda de infraestructuras de recarga en todo el territorio. El reparto de los equipos se iniciará el próximo mes de abril, con el objetivo de tenerlos desplegados en un plazo máximo de tres meses desde la formalización del contrato.

Se han definido como destinatarios principales los municipios pequeños y del ámbito rural, donde las grandes empresas del sector no suelen invertir por falta de rentabilidad. Municipios como Alins, Tarrés, La Baronia de Rialb, Conca de Dalt o Sunyer figuran entre los beneficiarios, garantizando que la movilidad eléctrica llegue también a las zonas de montaña y a los destinos vinculados a espacios naturales y turísticos.

Cada punto será de carga rápida, con potencias de entre 60 y 80 kW y capacidad para abastecer de forma simultánea a dos vehículos. Los equipos incorporarán sistema de pago con tarjeta sin contacto, código QR y se generarán informes de uso para los ayuntamientos titulares. Con esta ampliación, Lleida pasará a disponer de una de las mayores redes públicas de puntos de carga eléctrica del Estado, según apuntaron desde la corporación provincial.