Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Cerdanya tendrá que destinar 220 hectáreas, un 0,4% de la superficie de la comarca, a la instalación de energías renovables hasta el año 2050.

Es la cifra que marca el a Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater), que la Generalitat ha presentado esta semana a los alcaldes de la comarca.

Según el estudio preliminar, la Cerdanya tendrá que contribuir a cumplir los objetivos de Cataluña con 217,5 MW de energía solar fotovoltaica y 1,5 MW de eólica.

El documento prevé la instalación de 70,9 MW de potencia de energía solar en edificios, 9,3 MW en espacios artificializados (como pedreras o vertederos en desuso), y 137,3 MW en espacios no artificializados. La potencia ya instalada, así como la que está autorizada o en tramitación y que se acabe ejecutando, cifrada actualmente en 2,25 MW, computará dentro de este objetivo.

La directora del Instituto Catalán de Energía (Icaen), Anna Camp, participó en la última reunión del consejo de alcaldes, en Ger, para presentar el estudio y presentar las herramientas que el Gobierno pone a disposición de los municipios para ajustar la propuesta inicial a la realidad de cada territorio.

Por otra parte, el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, a través del Icaen, prolongará las ayudas para la red de Oficinas Comarcales de Transición Energética. Ha otorgado 2,1 millones de euros a los treinta y siete consejos que han solicitado las subvenciones vinculadas al cambio de modelo energético.

Una de las principales tareas de estas oficinas es brindar asesoramiento técnico para elaborar sus aportaciones al Plater, que el Govern tramitará este año.