‘Dones i Territori’, una jornada dedicada al vino y el liderazgo femenino

La Fundació Coma de Meià, en Vilanova de Meià, inaugurará el próximo 17 de enero el nuevo ciclo Dones i Territori, una inciativa que nace con el propósito de reconocer y visibilizar el papel de las mujeres que impulsan y transforman el mundo rural. El ciclo pretende crear espacios de encuentro y reflexión donde la experiencia vital, el conocimiento profesional y la mirada femenina dialoguen para construir un nuevo relato del territorio. La primera jornada, titulada Dones que fermenten futur, girará en torno al vino como expresión de paisaje, cultura e identidad, y tomará esta bebida como metáfora de una manera de hacer. El programa incluirá un almuerzo maridaje conducido por los chefs Carlota Claver, del restaurante La Gormanda, y Sergi de Meià. Participarán viticultoras como Sílvia Roca (Celler Miquel Roca), Núria Bigorra (El Terrer), Eva Carmona (El Vinyer), Marta Porta (Vall de Baldomar) y Judith Sogas (Celler Rubió de Sols), que compartirán retos afrontados en el liderazgo de proyectos vitivinícolas.