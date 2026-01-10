El núcleo de Freixinet, en Riner, estrena su nueva guardería

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Educación, Esther Niubó, el vicepresidente primero de la Diputación, Agustí Jiménez y el alcalde de Riner, Joan Solà, presidieron ayer la inauguración de la nueva guardería del núcleo de Freixinet, que ha supuesto una inversión de 161.873 euros, de los que la corporación provincial aportó 29.333. Los trabajos han consistido en la adecuación de los espacios de la escuela para implantar el primer ciclo de educación Infantil.