Àger desbloquea obras de suministro de agua al desestimarse un recurso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimado un recurso contra la adjudicación de las obras del nuevo sistema de abastecimiento de agua en la Vall d’Àger, lo que permitirá que el proyecto avance sin demoras. La alcaldesa, Mireia Burgés, confirmó que las actuaciones, que incluyen un nuevo pozo en el barranco del Molinell, cerca de Corçà, comenzarán en breve para garantizar el suministro de agua durante todo el año al municipio. Se trata de la última fase de modernización del abastecimiento en Àger, con un presupuesto de 570.000 euros. Beneficiará a los núcleos de Àger, Corçà, Agulló, La Règol, Fontdepou y Sant Josep, además del Parc Astronòmic del Montsec y campings, reduciendo fugas y mejorando la eficiencia ante sequías.

Aquatec Soluciones Medioambientales recurrió la adjudicación alegando un error en la puntuación por experiencia del personal. El Tribunal no admitió el recurso por no superar los 3 millones de euros requeridos para esta vía y levantó la suspensión automática de la contratación. La alcaldesa dijo que las obras se iniciarán en breve y complementarán una primera fase ya ejecutada. El nuevo pozo evitará paradas del suministro en el municipio, que depende de una sola captación.