Hallan restos de una azotea militar en la iglesia románica de Vinaixa

La azotea embaldosada se hala junto al ábside de la iglesia.

Las obras de restauración de la iglesia de Vinaixa, finalizada a comienzos del siglo XIV y que se tenía por iniciada a mediados del XII, han alumbrado una zona embaldosada que apunta a un origen muy anterior del edificio, probablemente a la época de dominación musulmana anterior a esa época.

“Al derribar unas salas anexas al ábside para separarlo de la muralla nos llevamos la sorpresa de que apareció un embaldosado” que “debió ser una azotea, una zona de vida de un edificio anterior que se adaptó después para construir la iglesia”, explica el alcalde de Vinaixa, Josep Maria Tarragó.

El hallazgo da sentido a una escalinata del edificio que lleva a esa zona desde la base y a cuya utilidad nunca se había dado explicación. “Apunta a la existencia previa de un edificio de uso civil, posiblemente a un lugar de defensa o de vigilancia”, anota Tarragó.

La iglesia de Vinaixa es la única de transición del románico al gótico en Les Garrigues. El hallazgo, de confirmarse esas tesis, llevaría el origen del edificio unos siglos antes.