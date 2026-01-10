La ‘Riuada del Congre’ amplía su recorrido

Balaguer celebrará el Carnestoltes del Congre los días 14 y 15 de febrero con novedades en los recorridos y concursos. La alcaldesa, Lorena González, junto con las ediles Anna Profitós y Sandra Madueño y técnicos de Juventud, detallaron el programa de actos, que combina tradición y diversión para todos los públicos.

La fiesta comenzará el sábado 14 con una degustación gratuita de “olla de congre” en la plaza del Pou. La elaborará la Associació Dona Rural, entidad que mantiene viva esta tradición gastronómica de Balaguer.

Por la tarde tendrá lugar la Riuada del Congre, que este año se inciará a las 17.00 horas, y ampliará su recorrido desde la plaza del Mercadal hasta el pabellón Molí de l’Esquerrà. Allí se celebrará el baile de disfraces y el tradicional concurso, que incorpora una nueva categoría para las comparsas. Por la noche, el pabellón acogerá el Sarau del Congre, con las actuaciones de Código 13, Jet Lag y los Dj Felipe Ye y Luara Bearka. El domingo será el turno de la Matinal del Congre, con una gran rúa de carrozas y comparsas, animación infantil en la plaza Mercadal y el reparto final de los premios.