Robo en una casa en Tàrrega cuando los dueños estaban en la cabalgata de Reyes

La cabalgata de los Reyes Magos de Tàrrega fue seguida masivamente este pasado lunes por los vecinos de la capital del Urgell. También fue el momento escogido para que unos ladrones robaran en una casa del centro histórico —a escasos metros del recorrido— mientras sus dueños asistían al desfile, según ha podido saber este periódico. Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local están investigando el robo después de que los afectados presentaran sendas denuncias.

El asalto se produjo entre las 18.30 y 21.00 horas cuando las víctimas disfrutaban de la cabalgata, con diez carrozas, un centenar de pajes y un centenar de figurantes que acompañaron a Melchor, Gaspar y Baltasar. El autor o autores accedieron al inmueble de la calle Castell, que se encuentra a unos 250 metros de la plaza Major, tras forzar una de las ventanas. Aprovechando la ausencia de los residentes y la menor presencia policial en la zona por la cabalgata, sustrajeron joyas, un reloj y una consola PlayStation, por un valor de unos 6.500 euros. Ambos cuerpos policiales han iniciado las diligencias para identificar a los autores, aunque por el momento no consta ninguna detención.

El año pasado varios municipios leridanos registraron oleadas robos en viviendas coincidiendo con sus fiestas mayores. Ocurrió en Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà, Pradell y L’Espluga Calba, entre otros. Los Mossos explicaron entonces que es una tendencia que han detectado en los últimos años. Los ladrones aprovechan que las casas están vacías porque sus propietarios han acudido a los actos festivos, como cenas populares o verbenas, o están fuera. Fue lo que ocurrió este lunes en Tàrrega. Añadieron que los ladrones aprovechan la información de la programación de actos para fijar sus objetivos.