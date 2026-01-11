Conflicto en Arfa por unos perros mastines que atacaron a una vecina

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ataque en junio del año pasado de tres perros mastines del Pirineo a una vecina de Arfa, en el Alt Urgell, cuando paseaba por un sendero del municipio y que le causaron heridas de diversa consideración en piernas y brazos, ha acabado en los tribunales. La víctima es Anna Rius, de 61 años, que ayer explicó a este periódico que ahora “me veo con fuerzas” de relatar un ataque que se produjo el 20 de junio. “Han pasado seis meses y todavía tengo secuelas psicológicas y dolor en uno de los brazos”, asegura.

La vecina denunció los hechos ante la comisaría de los Mossos d’Esquadra de La Seu d’Urgell y el ayuntamiento de Ribera d’Urgellet que, a su vez, abrió un procedimiento para declarar a los perros como animales de raza potencialmente peligrosas. Actualmente, el consistorio se encuentra inmerso en un proceso judicial al haber sido denunciado por el propietario de los animales, como avanzó ayer Pirineus Digital. La alcaldesa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, explicó a este diario que declarar a animales domésticos como razas potencialmente peligrosas es competencia municipal “cuando hay pruebas de ello, como ha sido en este caso, que hay un informe médico que lo corrobora”. Según la primera edil, la propiedad niega los hechos y “no está de acuerdo en el procedimiento abierto”.

Por su parte, efectivos de los Agentes Rurales de la zona explicaron que los mastines que cuidan rebaños deben de estar bajo la vigilancia de una persona o, en su defecto, deben estar cerrados en un cercado. En este caso, según la víctima, los tres perros estaban sueltos en la zona de Nabiners, cerca del cementerio y en un camino público. “Primero vino uno rápido hacia mí y detrás vinieron los otros dos, que se abalanzaron y empezaron a morderme. Como pude, cogí piedras y los ahuyenté”, recuerda la mujer. Rius asegura que “el problema no ha acabado, porque pese a que tres mastines están confinados hay otros dos sueltos del mismo dueño en la misma zona”. Por su parte, el ayuntamiento ha pedido la ayuda de los Agentes Rurales para que incrementen la vigilancia para evitar nuevos ataques.