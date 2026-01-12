Una treintena de familias del Alta Ribagorça se movilizan contra el nuevo horario del transporte escolar del instituto

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una cincuentena de padres, madres y alumnos del instituto del Pont de Suert se han movilizado este lunes contra el nuevo horario de transporte escolar. Hasta ahora, en el centro no había comedor escolar y los niños se marchaban hacia casa con el bus de las 15:15 horas. Ahora, con la puesta en funcionamiento del comedor escolar el bus, desde este lunes, sale a las 16:30 horas, cuando han acabado de comer en el comedor. Los padres y madres dicen que estos cambios han venido impuestos y piden al departamento de Educación que rectifique. La protesta ha empezado en la puerta del instituto, donde los padres han recogido a los jóvenes, y han ido hasta la puerta del Consell Comarcal del Alta Ribagorça donde han comido todos con fiambrera.