La Seu d'Urgell requisa patinetes multados por ir sin casco hasta que el usuario pague la sanción

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La campaña de control de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) que impulsa el ayuntamiento de La Seu d’Urgell se ha saldado ya con las dos primeras sanciones, que han incluido la inmovilización de patinetes hasta que sus propietarios paguen las multas. Fuentes de la Guardia Urbana explicaron ayer que las dos denuncias fueron por el mismo motivo: circular sin el casco obligatorio.

Estas infracciones dieron pie a expedientes que han acabado con una sanción económica de 200 euros para cada uno. Las mismas fuentes indicaron que los vehículos fueron inmovilizados hasta que pagasen el importe de la sanción. Una de ellas lo hizo ayer y recuperó su patinete, mientras que el del otro sancionado sigue todavía en dependencias municipales.

Estas primeras multas son resultado de controles de la Guardia Urbana de La Seu d’Urgell, en coordinación con agentes de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de la capital del Alt Urgell. El objetivo de esta campaña, que ha comenzado al inicio de año tras aprobarse de manera definitiva la nueva ordenanza, es reforzar la seguridad vial, favorecer la convivencia y garantizar el respeto en el espacio público.

Fuentes de la Policía Local indicaron que han intensificado la vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa ya vigente, “tanto en lo que hace referencia a la circulación como a las condiciones de uso de estos vehículos”. Los peatones agradecen la aplicación de esta nueva normativa, mientras que los usuarios “se resignan”, añadieron.

Sanciones

El ayuntamiento ha enviado información a todos los domicilios de La Seu para recordar que la nueva normativa obliga a los conductores de los patinetes eléctricos a llevar casco y a disponer de un seguro de responsabilidad civil. Asimismo, queda prohibido circular en patinete por aceras y zonas exclusivas para peatones. Tampoco pueden transportar a más de una persona, ya que se trata de vehículos de uso individual.

La ordenanza municipal también prevé sanciones por conducir un patinete eléctrico utilizando el teléfono móvil o auriculares, o bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los usuarios también están obligados a respetar la señalización y las normas de circulación y convivencia del espacio público, igual que el resto de conductores porque “la seguridad vial es responsabilidad de todos”, concluye la Guardia Urbana.

El importe económico de las sanciones oscila entre los 100 y los 500 euros, en función de la gravedad de la infracción. La ordenanza de circulación que aprobó el consistorio de La Seu a finales de pasado año regula también otras cuestiones, como la presencia de autocaravanas en el municipio.