Arrancan las obras para la mejora integral de calles de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La mejora del espacio público será uno de las prioridades este año en Mollerussa, junto con el objetivo de acelerar la transición energética. Entre las actuaciones ya en marcha figura la renovación de tuberías de agua potable en la calle Lluís Millet, una de las pocas calles sin urbanizar del municipio. La intervención se extenderá a vías como la calle Aragó, la avenida Pau Casals, la carretera de Miralcamp y la travesía entre la avenida de Les Garrigues y la avenida del Canal, para reforzar el servicio y reducir incidencias.

El concejal de Sostenibilidad, Transición Energética y Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, explicó que la hoja de ruta prevé trabajos de asfaltado y puesta a punto en la avenida del Canal, el Camí d’Arbeca, las calles del Carme y de Ponent, los accesos a Ferrer i Busquets y la avenida Armengol V, priorizando los tramos con mayor deterioro o una intensidad de uso más alta. Además, se dará continuidad a la renovación del alcantarillado y a la mejora de la señalización y de los pasos de peatones. En movilidad sostenible, se impulsará el itinerario para peatones y bicicletas del Eix Verd Municipal en un tramo de la avenida del Canal.

El plan contempla una renovación integral del alumbrado público, con su sustitución por tecnología LED, sistemas de telegestión y actuaciones para adaptarlo a la normativa y ganar eficiencia. En paralelo, se mantendrá el impulso a la comunidad energética local La plana sostenible. Están sobre la mesa proyectos como el futuro Centro de Acogida de Animales, la ampliación del patio de la escuela Ignasi Peraire, una nueva fase de ampliación del cementerio y mejoras en la biblioteca.

Sobre lo ejecutado en 2025, desde el área municipal se destaca que no fue un año en blanco: se llevaron a cabo reparaciones de urgencia en el alcantarillado, mejoras de seguridad vial con renovación de reguladores semafóricos e instalación de ópticas adaptadas y contadores para peatones, la adecuación del INSEMI en el edificio Sant Jordi, la mejora del césped de las piscinas municipales y actuaciones en el espacio público como el arreglo del vial lateral sur de Ferrer i Busquets y trabajos de parcheo y pintado en el Camí del Molinet. Además, sigue en ejecución la ampliación de las dependencias municipales del Área de Acción Social.