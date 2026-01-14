Carnaval el 14 de febrero con una Gran Rua más corta y cena sin ‘cassola’

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Mollerussa celebrará el Carnaval el próximo 14 de febrero con La Gran Rua como acto central, que recorrerá el centro urbano con la avenida del Canal como eje principal y terminará con la cena popular y el baile en el Pavellón Pla d’Urgell. El alcalde, Marc Solsona, y el técnico de Fiestas Àlex Culleré explicaron que, tras el desfile, se ofrecerá también un espectáculo de animación infantil. Entre las novedades, el ayuntamiento suprime el menú de cassola de tros en la cena popular al constatar que la mayoría de participantes lleva su propia comida. El año pasado, de 1.100 asistentes, solo 86 lo encargaron. Pese a ello, será obligatorio reservar asiento pagando 1 euro, y las inscripciones presenciales se podrán hacer en el consistorio hasta el 11 de febrero. La Gran Rua saldrá a las cinco y media de la tarde desde el pabellón del 125 Aniversario y este año acorta el recorrido largo: en lugar de llegar hasta la rotonda del camino de Belianes, se limitará hasta la rotonda de la calle Arbeca. Al finalizar, el pabellón acogerá la fiesta infantil con la colaboración del Agrupament Escolta Cal Met y los Diables de Mollerussa. Además, se convoca el concurso de carrozas y comparsas, con tres categorías y dos premios por cada una (150 y 50 euros).