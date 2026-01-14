Las tormentas Francis y Goretti alivian la incipiente sequía de la cuenca del Segre

Una máquina quitanieves limpia la carretera en Esterri, en la cabecera del Pallaresa, el pasado sábado. - EDGAR ALDANA

Las borrascas atlánticas Francis y Goretti, que han barrido el Pirineo en las dos primeras semanas del año, han paliado la situación de sequía meteorológica con la que, oficialmente, la cuenca del Segre cerró 2025.

El Informe Mensual de Indicadores de Sequía que elabora la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) califica la situación de la cuenca del Segre de sequía meteorológica ante el escaso volumen de lluvia registrado en el otoño. “Destacan las cuencas de los pirineos centrales y occidentales, donde la falta de precipitaciones está siendo más evidente”, señala el informe, que extiende oficialmente el cuadro de bajas aportaciones a las cuencas del Gállego y el Cinca, en Huesca, y a las del Irati, Arga y Ega, en Navarra, por cuarto mes seguido, y a las del Aragón y el Arba, entre Huesca y Zaragoza, por quinta vez.

Ese cuadro de sequía meteorológica se ve paliado por tres factores que alejan, al menos de momento, el de la eventual escasez de recursos disponibles para el abastecimiento de las poblaciones y el suministro del regadío. Uno es el volumen de reservas de Oliana y Rialb, que ayer sumaban 384 hm3 cuando su capacidad conjunta es de 485; otro la aportación del río, que se mantiene en el entorno de los 15 m3/s y supera el hectómetro diario, y uno más el efecto de las nevadas, ajeno al informe cerrado a 31 de diciembre.

Las dos tormentas atlánticas han dejado, con aportaciones similares, más de 50 hm3 de nieve en la cabecera del Segre y del Valira, donde esta semana se acumulan reservas que suman 125,8 hm3, según los datos de la CHE.

Tanto las reservas del Valira (62,1 hm3) como las del Segre (63,7 hm3) superan con claridad la media del último lustro, que incluye tres años de sequía, y las previsiones apuntan a que pueden dispararse en solo una semana para acercarse a los 200 hm3 en su conjunto.

Las reservas de nieve resultan elevadas en la cabecera del Pallaresa, donde se acumulan 129 hm3, y en el Ribagorçana, con 44,5 hm3, en ambos casos por encima de la media del último lustro.

Las acumulaciones en el Garona y el Ésera, con 64,7 y 83,9 hm3, están en niveles habituales para estas fechas.