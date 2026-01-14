Módulos prefabricados para el nuevo colegio de Castellnou de Seana

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La nueva escuela de Castellnou de Seana empieza a ser una realidad. El departamento de Educación ha comunicado al ayuntamiento que ya están construidos los módulos prefabricados que acogerán las aulas, mientras que el consistorio prevé sacar a concurso en breve las obras de la calle que llevará hasta el futuro centro educativo. Su inauguración está prevista para el próximo curso 2026-2027.

El alcalde, Andreu Balagué, explicó que el nuevo colegio contribuirá a mejorar la oferta educativa y los servicios públicos para las familias del municipio. Los módulos incorporarán materiales e instalaciones actuales, con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y conectividad, para garantizar todas las aulas y los servicios requeridos.

La nueva escuela forma parte de las actuaciones anunciadas por la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, dentro del paquete de proyectos estratégicos del Ejecutivo catalán para este año. La construcción de este nuevo equipamiento llega tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa. El actual edificio se ha quedado pequeño y presenta graves problemas estructurales, además de deficiencias de accesibilidad, humedades y carencias de ventilación y luminosidad. “Ha sido una lucha de muchos años, compartida por diferentes equipos de gobierno municipales y por toda la comunidad educativa”, remarcó Balagué.

El municipio cedió los terrenos en 2015, en la zona verde y lúdica, para hacer posible la construcción del nuevo colegio. Asimismo, el consistorio ha cedido también distintos espacios municipales, como la biblioteca o el aula de informática, para garantizar la continuidad de la actividad escolar.