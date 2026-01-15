El castillo de un pueblo de Lleida que deja de ser una ruina: tercera fase de rehabilitación de la antigua fortaleza musulmana

Las vistas desde el mirador forman parte de la potente oferta de Aitona en torno al ‘fruiturismo’. - AYUNTAMIENTO DE AITONA

“La idea es que vuelva a ser un castillo. No quedaba casi nada y ahora ya es un mirador”, explica Rosa Pujol, alcaldesa de Aitona, sobre el proceso de rehabilitación de la antigua fortaleza musulmana que domina el pueblo, cuya tercera fase acaba de licitar el ayuntamiento por un precio de salida de 205.712 euros. “Entramos en la fase más importante, que es la de consolidación para garantizar la seguridad de las casas que se encuentran debajo”, anota.

En las fases anteriores, el Castell del Moro, cuya primera cita documental se remonta a 1120, cuando Ramon Berenguer III de Barcelona lo cede al gobernador de Lleida Avifel dentro de un pacto para aliarse contra la taifa de Tortosa, pasó a disponer de una rampa de acceso peatonal que sigue el trazado original del edificio y a contar con un mirador que, por su altura, es uno de los principales atractivos de la localidad del Baix Segre en la época de la floración.

Ahora ya son visitables los restos arqueológicos de la plataforma superior del castillo, del que se conservan dos torres y parte de la muralla. “Con esta fase cerraremos una parte clave de la recuperación”, anota Pujol, quien destaca la colocación de una malla metálica de triple torsión de acero, anclada con pernos y cable de 8 mm, para consolidar el terreno sobre el que se asienta la fortaleza.

Els treballs de rehabilitació han inclòs la construcció d’una rampa d’accés a la zona superior. - AJUNTAMENT D’AITONA

“Es importante garantizar la seguridad de las personas y la de los inmuebles situados en las inmediaciones de las fachadas este y sudoeste del castillo, así como en el ámbito de la torre sur, ya que podría haber riesgo de despendimientos en varios de esos puntos”, explica la alcaldesa. “La actuación debe garantizar la preservación de los elementos históricos de la plataforma superior y de los muros de la muralla”, añade.

El proyecto incluye el saneamiento y refuerzo de algunos taludes, la reconstrucción de bloques dañados de la muralla y algunas actuaciones de seguridad como la apertura de drenajes. También contempla desmontar el nido de cigüeñas del recinto y la construcción de uno alternativo para que se trasladen allí los pájaros.

El grueso de la actuación, más el 90%, lo financian la conselleria de Cultura (158.000 euros) y el IEI (32.000). “Estamos intentando financiarlo con ayudas. Toda la recuperación puede irse a dos millones de euros, y una intervención de esa envergadura no puede asumirla un ayuntamiento como el de Aitona con fondos propios”, indica Pujol, para quien “la conservacón del castillo no es solo una actuación patrimonial. Es una apuesta por el futuro del municipio, donde patrimonio y paisaje van de la mano”.