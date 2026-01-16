La 13 edición del programa Esport Blanc Escolar contará con 2.700 alumnos del Pirineo

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El programa Esport Blanc Escolar (EBE) empieza la 13.ª edición con la participación de cerca de 2.700 alumnos del Pirineo. Participan los alumnos de 3.º y 4.º de Primaria de 64 escuelas del Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès y Val d'Aran. Por demarcaciones, el Alt Pirineu i Aran aporta 875 alumnos, mientras que la Catalunya Central tiene 1.034 y Girona, 727. Estos escolares aprenderán a practicar esquí alpino, esquí de fondo y surf de nieve gracias a este proyecto impulsado por el Govern. Desde el inicio del programa en 2014, unos 12.000 niños y niñas del Pirineo se habrán iniciado en los deportes de invierno y practicado actividad física en contacto con la naturaleza.

El Esport Blanc Escolar, impulsado conjuntamente por el Departamento de Deportes y el Departamento de Educación y Formación Profesional, desde hace trece años consecutivos, se alargará hasta finales de marzo. Una vez se hayan celebrado las jornadas de Graduación de Nieve, que sirven como clausura de la actividad para el alumnado de cuarto de primaria que finaliza la participación en el programa.

Enmarcado en el Plan Estratégico de Deportes de Invierno de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar tiene el objetivo de impulsar la iniciación y el conocimiento de los deportes de invierno en la población infantil de 3.º y 4.º de primaria, prestando una atención especial en las comarcas pirenaicas. La otra finalidad es educar mediante el deporte a respetar, disfrutar, convivir, querer y conocer nuestras montañas con la complicidad del personal docente de los centros educativos y de los técnicos de deporte.

Un proyecto integrado en el programa de educación física

El EBE, que nació el curso 2013-14 como prueba piloto con 142 alumnos de 3.º de primaria, está integrado en el programa de educación física, se realiza en horario lectivo y consta de entre 6 y 8 sesiones, que se llevan a cabo durante el segundo trimestre del curso escolar, tanto en 3.º como 4º de primaria. Las sesiones se dividen en 2 de esquí de fondo, 2 o 3 de esquí alpino y 2 o 3 de surf de nieve en cada uno de los dos cursos escolares.

Durante el mes de marzo, se volverá a organizar la jornada final de Graduación de Nieve en diferentes sedes, una actividad que consistirá en encuentros festivos entre las escuelas del programa EBE para graduar al alumnado de cuarto de primaria que haya participado.