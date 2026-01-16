Constituida formalmente la empresa mixta de Rodalies, que no promete “resultados inmediatos” pero sí mejoras en el futuro

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La consellera Sílvia Paneque y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, han formalizado este viernes la constitución de la empresa mixta de Rodalies ante un notario, un acto que se anunció el lunes cuando el organismo se presentó públicamente de la mano del presidente Salvador Illa y el ministro Óscar Puente. En el acto, Paneque ha dicho que la compañía no dará “resultados inmediatos”, pero que aspira a mejorar el servicio en el futuro. “Lo que hoy presentamos no es sólo un eslogan, no es una voluntad fácil, ni un anuncio de resultados inmediatos,” ha afirmado. Una vez nombrados los consejeros y el consejero delegado, que será el director de la red de metro de TMB, Òscar Playa, se ha celebrado la primera reunión del consejo de administración. “Hoy ponemos las bases en el ámbito de la gobernanza para que el servicio de cercanías funcione mejor en el futuro”, ha asegurado la consellera, que ha firmado como presidenta de la nueva empresa como titular del departamento de Territori.

Según su opinión, el traspaso supone “un cambio profundo” y “estructural” en la gobernanza y en la gestión porque permite aumentar “la capacidad de decisión sobre alrededores desde Catalunya”. “Eso no cambia de un día para el otro, no se resuelve de un día por el otro. Son problemas que se han ido acumulando a lo largo de los años”, ha apuntado.

Asimismo, Paneque ha dicho que hoy se celebre la primera sesión del consejo de administración “no es casual”, sino “una declaración de intenciones”. “Empezamos a trabajar desde hoy mismo”, ha reivindicado, a la vez que ha dicho que la empresa tiene “un mandato claro”, el de mejorar el servicio.

¿Cómo queda el consejo?

Los cuatro miembros que formarán parte del consejo de administración por parte de la Generalitat son el comisionado para el Traspaso de Rodalies, Pere Macias; el exdiputado de ERC y exsecretario de Movilidad, Marc Sanglas, y el exadjunto a la presidencia de Infraestructuras.cat, Teresa Torres. En este listado también está Òscar Playà, que es el encargado de “pilotar” el consejo. Según el Govern, Playà tiene “larga experiencia” en la gestión equipos grandes y presupuestos, por lo que han pensado que era la persona más adecuada. Es ingeniero y empezó su recorrido a Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) en 2025, para después ser nombrado director de la red de metro en julio de 2021.

Por su parte, Renfe Viajeros ha propuesto a la directora general económica de Renfe, Marta Torralvo; el director general de Renfe Viajeros, Miguel Ángel Vicente, y el director general de Renfe Enginyeria, Luis Manuel. También está Raquel González, en representación de los agentes sindicales.

Decisiones estratégicas

La empresa mixta se encargará de operar los servicios de cercanías y regionales y está participada en un 50,1% por Renfe y un 49,9% por la Generalitat, aunque sus estatutos prevén explícitamente que el Govern pueda ampliar su participación. Con respecto a los acuerdos que tenga que tomar esta empresa, las decisiones estratégicas, como las inversiones o la designación del consejero delegado, necesitarán el apoyo de 3/4 del consejo, mientras que el resto de decisiones se tomarán por mayoría absoluta. En este contexto, ambas partes esperan llegar a acuerdos consensuados.