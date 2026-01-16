El Pla de Barris será “un antes y un después”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Solsona aprobó ayer por unanimidad aceptar la subvención de 8,6 millones de euros recibida en la primera convocatoria del Pla de Barris impulsado por la Generalitat, que supondrá la inversión de 12,5 millones de euros en el casco antiguo y su entorno inmediato entre este año y 2030. La alcaldesa, Judit Gisbert, aprovechó la sesión extraordinaria para reiterar la satisfacción que supone para el gobierno municipal (ERC-ApS-CUP) que Solsona sea una de las 20 poblaciones seleccionadas, y afirmó que esta inyección de dinero “representará un antes y un después para la ciudad”.

La primera edil recordó los tres grandes ejes del programa, que incluye una treintena de acciones clasificadas en transformaciones físicas, como la construcción de una pasarela paralela al puente de entrada a la ciudad, la mejora de la plaza Major y la rehabilitación de Cal Manel y de Cal Metge Solé, además de distintas líneas de ayuda a la rehabilitación de vivienda, con una dotación de 4,5 millones de euros.

En el ámbito de la transición ecológica se prevé la creación de una comunidad energética, la mejora del entorno del río Negre y de la plaza de Les Moreres, el acondicionamiento del pasaje Guitart y del entorno del teatro, así como de la parte baja del Camp del Serra. En el eje sociocomunitario destaca un programa de apoyo a la empresa y al relevo de negocios y la movilización de locales vacíos para el comercio local.