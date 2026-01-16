La Passió de Cervera mejorará los efectos especiales de la Resurrección

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La Passió de Cervera ha iniciado los preparativos para la temporada 2026, que arrancará el sábado 7 de marzo y ofrecerá seis representaciones, todas en horario de tarde, previstas para los días 7, 14, 21 y 28 de marzo y 3 y 11 de abril.

La principal novedad de esta edición es la apuesta por mejorar la espectacularidad de algunas escenas aprovechando los recursos del nuevo escenario, reformado y estrenado el año pasado. Los cambios se enmarcan en el proceso de modernización emprendido en las últimas temporadas para ganar agilidad en la representación manteniendo su valor patrimonial.

Entre las escenas que se quieren potenciar a nivel visual está la de la Resurrección, con la que culmina la función. Para conseguirlo se están revisando los efectos especiales, así como la iluminación, que se reforzará con el uso de nuevas tecnologías que se aplicarán durante toda la obra. En la anterior edición estuvieron condicionados por el proceso de adaptación del nuevo escenario.

Paralelamente, el equipo técnico trabaja en la incorporación de un nuevo efecto especial que aún se encuentra en fase de pruebas. Se trata de una novedad que no se ha querido desvelar, ya que se quiere testear con cautela y se anunciará una vez validada su aplicación en escena.

Los distintos cambios escenográficos se dieron a conocer el pasado domingo, durante la presentación a actores y actrices, personal técnico y voluntarios. Para el elenco, una de las novedades será la intensificación de los ensayos colectivos en el mismo escenario. Una vez finalizadas las obras en el Gran Teatre de la Passió, los directores podrán dedicar más tiempo al trabajo conjunto de las escenas en las que interviene un mayor número de participantes. La pasada temporada, este aspecto se vio limitado por la falta de margen derivada de la inauguración del nuevo espacio escénico, lo que ahora permitirá una coordinación más afinada y una puesta en escena más fluida y eficaz.

Durante la presentación de la temporada también se puso de relieve, un año más, la renovación progresiva del elenco, con la incorporación de nuevos actores y actrices. Desde el Patronato se valoró muy positivamente esta capacidad de relevo generacional y la continuidad que permite dar al proyecto cultural. En este contexto, la Passió de Cervera hace un llamamiento específico para incorporar niños y niñas menores de diez años a la representación, una franja de edad que necesita refuerzo. Para formar parte del elenco, es imprescindible que uno de los padres o tutores legales pueda acompañar al menor durante los ensayos y las funciones.

Las entradas ya están a la venta en la web de la Passió, con precios de 23 euros para la general y distintos descuentos para jubilados, titulares de carnet joven y personas con discapacidad. También se ofrecen packs turísticos que incluyen comidas, visitas guiadas y actividades complementarias en la capital de la Segarra.