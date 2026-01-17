El asaltante de la parroquia de Arbeca lleva una semana en prisión

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La ola de robos y hurtos que ha registrado Aitona en los últimos meses no es un un caso aislado. Sin ir más lejos, el pasado 9 de enero el juzgado de guardia de Lleida decretó prisión provisional para un vecino de Arbeca de 27 años que está acusado de una oleada de robos en esta localidad de Les Garrigues. Como en el caso de Aitona, además, el supuesto autor d los hechos cuenta con numerosos antecedentes, entre los que se cuentan varios asaltos a la parroquia del pueblo, de la que, según las denuncias recibidas por los Mossos d'Esquadra, sustrajo un televisor, radiadores y comida del Banc dels Aliments.El mismo hombre está acusado de otros seis robos en casas y almacenes cometidos entre agosto y octubre. Del interior de los domicilios y almacenes sustraían todo tipo de objetos, no solo de valor, sino también de alimentos y materiales, incluyendo incluso un tubo de la instalación de la calefacción.