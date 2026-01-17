El Esport Blanc Escolar, con 875 alumnos leridanos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 13ª edición del programa Esport Blanc Escolar (EBE) ha arrancado con la participación de 875 alumnos de 3º y 4º de Primaria de la Val d’Aran y de las comarcas del Alt Urgell, la Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà y el Sobirà. Pretende iniciar a la población infantil en los deportes de nieve, aprendiendo a practicar esquí alpino y de fondo, además de surf de nieve. En total, unos 12.000 alumnos de todo el Pirineo catalán ya se han beneficiado de esta iniciativa, impulsada en 2014 por la Generalitat de Catalunya.

El EBE está enmarcado en el plan Estratégico de Deporties de Invierno del Govern, que también busca educar mediante la práctica deportiva a respetar, disfrutar, convivir y conocer las comarcas de montaña contando con la complicidad del personal docente de los centros educativos y monitores deportivos.