La afiliación de extranjeros crece un 84% en diez años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los afiliados extranjeros han aumentado un 84,02 por ciento en Lleida en los últimos diez años, según datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En diciembre de 2015 los cotizantes extranjeros se situaban en 25.739, una cifra que ha ido subiendo hasta alcanzar los 47.366 en el mismo mes del año pasado, que representan el 22,35 por ciento del total de afiliados. Es el segundo mayor porcentaje en todas las provincias del Estado, solo por detrás de Almería, y con diferencia el primero de Catalunya, que roza el 18 por ciento de cotizantes foráneos.

El incremento de trabajadores extranjeros en España ha sido todavía más alto que en Lleida, pasando de 1,6 millones a 3,1 entre 2015 y 2025 (un 89,55% más), y de representar el 9,4 por ciento al 14,12 por ciento del total de afiliados. En toda Catalunya el porcentaje es similar al de España, pasando de 368.406 a 697.103.

En el último año, la provincia de Lleida ha ganado 3.039 afiliados provenientes de otros países (un 6,86% más), pese a la pérdida de 559 trabajadores entre noviembre y diciembre (-1,17%). Los trabajadores con origen en países fuera de la Unión Europea representan el 66,81 por ciento, con una fuerte presencia en el sector agrario. Cabe destacar las diferencias de género entre los afiliados provenientes de la UE y los que no: en el primer grupo, las mujeres representan el 43,89 por ciento, mientras que en el segundo solo el 29,40 por ciento.

En Catalunya se registran casi 700.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en diciembre del año pasado. La cifra supone un aumento del 4,17 por ciento respecto al mismo mes de 2024, aunque se han reducido un 2,23 por ciento desde noviembre. Marruecos (84.279), Italia (61.800) y Rumanía (46.800) lideran el ranking de nacionalidades con más presencia en el territorio.

Marruecos también encabeza la lista en España, seguida de Colombia y Venezuela. Italia y Rumanía son los países europeos con más afiliados en el Estado.