Una cuidadora roba 115.000 € a una pareja de ancianos en el Alt Urgell

Los Mossos d'Esquadra arrestaron a una mujer de 57 años el jueves acusada de apropiarse de 115.000 euros de la pareja de ancianos a los que cuidaba en el Alt Urgell. El juez decretó ayer su ingreso en prisión preventiva. A finales del año pasado, una mujer de 89 años acudió a la comisaría de La Seu d'Urgell para denunciar a su cuidadora.

La anciana había contratado a principios de verano a esta persona como asistente ya que tanto ella como su marido, de 92 años, son totalmente dependientes. La cuidadora tenía acceso a su domicilio y estaba autorizada a hacer las gestiones bancarias que le encargaban ya que la pareja no se podía desplazar. A finales de año, la denunciante fue a la oficina bancaria con otro acompañante y detectaron que se habían hecho, sin su conocimiento, diez retiradas de efectivo con un importe total de 4.800 euros y una transferencia bancaria de 50.200 euros. También se dieron cuenta de que el apunte de la transferencia en la libreta estaba manipulado, borrando las dos cifras iniciales para simular un valor de solo 200 euros.

Además, constató que de la cuenta de su marido habían hecho 107 retiradas no autorizadas por 59.180 euros. También descubrieron que les faltaban joyas, monedas y otros objetos de valor que tenían en casa. Los investigadores comprobaron que la transferencia más importante se hizo directamente a una cuenta de la detenida y que sería la persona que había retirado el dinero. También había vendido joyas en diferentes establecimientos de compraventa de la comarca. Esta persona se habría aprovechado de la especial vulnerabilidad de las víctimas, que no tenían tutela de ningún familiar directo. La investigación acabó el jueves con la detención de la presunta autora por los delitos de estafa, administración desleal y hurto. También por usurpación de estado civil al presentar un contrato de trabajo a su nombre con la firma manipulada.

Otras arrestadas por robar en casas en las que trabajaban

■ El pasado mes de agosto, dos mujeres fueron detenidas acusadas de robar joyas y dinero en las viviendas en las que trabajaban en Juneda y Mollerussa. En el primer caso fue arrestada una mujer de 56 años acusada de robar joyas a la persona que cuidadaba en un domicilio de Juneda. En el segundo, la acusada presuntamente robó joyas y dinero en un domicilio de Mollerussa, donde trabajaba como limpiadora. En marzo de 2024, una octogenaria fue asaltada por la mujer que la había cuidado en su domicilio del barrio de La Bordeta de Lleida. Un mes después, los Mossos arrestaron a la mujer y a su pareja como presuntos autores de robo con violencia e intimidació y estafa bancaria. Entre el dinero que le robaron en casa y con la cartilla a la víctima le sustrajeron unos 10.000 euros.