Avanza la instalación de contadores inteligentes

La Pobla de Segur avanza en el proceso para instalar los 3.000 contadores inteligentes de agua que sustituirán el actual sistema de facturación, sin medición individual para cada usuario. El objetivo del proyecto impulsado por el consistorio es controlar el consumo real en los hogares y ajustar a cada uno el coste del suministro, además de mejorar la eficiencia en la gestión del agua en la localidad.

Los trabajos se iniciaron en el núcleo de Sant Joan y ya se han completado en buena parte del barrio de la Estación. Según el alcalde, Marc Baró, las tareas continúan ahora en diferentes tramos de la calle Castelavazzo, la plaza Sant Antoni y su entorno. La previsión municipal es tener finalizada toda la instalación en el municipio antes del verano.

El proyecto supone una inversión total de 750.000 euros, y el consistorio ha solicitado ayudas de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) por un importe superior a 300.000 euros. Baró destacó que disponer de un sistema de consumo controlado permitirá evitar las penalizaciones impuestas por la ACA, que en los últimos años han superado los 50.000 euros por la falta de dispositivos de medición. Actualmente, los vecinos abonan una tarifa fija de unos 120 euros anuales, independientemente del uso que hagan del agua. Según los datos municipales, el consumo medio diario en La Pobla de Segur es de 304,25 litros por habitante. Es superior a la media de Catalunya, que ronda los 117.

De forma paralela, el ayuntamiento está llevando a cabo obras para mejorar el drenaje del Passeig de l’1 d’Octubre, una zona afectada por frecuentes problemas de inundación debido a las pendientes irregulares de los desagües. En este caso, los trabajos de mejora se llevan a cabo a través de la empresa Aigües de Catalunya. También se trabaja en la reparación de reventones en la red, como el ocurrido recientemente en la zona de Llabossona.

El alcalde explicó que para detectar la fuga responsable de la pérdida, estimada en cinco metros cúbicos de agua por hora, fue necesario cortar el suministro durante la noche en el tramo afectado. El pasado mayo se detectó otra rotura con pérdidas de 10.000 litros la hora. Estas actuaciones, añadió Baró, forman parte de una estrategia global para modernizar la red hidráulica local y garantizar un uso más sostenible del agua.