Crecida del río en Solsona, vías cortadas y 42 llamadas a Bomberos por la lluvia

La intensa lluvia de ayer obligó al ayuntamiento de Solsona a activar el Plan de Protección Civil Municipal en fase de emergencia 1 por inundaciones y tuvo de cortar el tráfico en caminos y puentes a causa de desprendimientos y desbordamientos por el aumento del caudal del río Nere. Solsona registró una precipitación acumulada de 60,8 milímetros, Os de Balager 62, Tremp 70, Vilanova de Meià 74,5 y 32 en Valmanya. El ayuntamiento de Seròs alertó sobre una posible crecida del río Segre, tras el comunicado de Protección Civil sobre el desembalse de la presa de la Mitjana en Lleida a razón de 51 metros cúbicos por segundo. La lluvia fue generalizada en Ponent y los Bomberos recibieron 42 llamadas de incidencias, como bajos inundados o un pino caído en el camino de acceso al Parc de Balaguer. También hubo intensas nevadas en el Pirineo, con 86 centímetros de nieve acumulada en Espot, 101 en Boí y 130 en la Bonaigua, donde era obligatorio usar cadenas, igual que en la N-230 entre Vilaller y Vielha con paso restringido para vehículos articulados, la N-260 en Alp y en la C-13 en Llavorsí. La N-260 en el Port del Cantó y la pista alfaltada de Rialp a PortAiné estaban cortadas. La borrasca se intensificará hoy y los Bomberos llaman a no hacer actividades de montaña.