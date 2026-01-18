La nueva planta de triaje de Fígols se pondrá en marcha en año y medio

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La nueva planta de triaje de residuos que la Agència Catalana de Residuos (ARC) construirá en el vertedero de Fígols (Tremp) estará lista en año y medio. Ese es el compromiso de la empresa pública, según explicó ayer el presidente del consell comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana, quien indicó que “nos han explicado que su intención es construirla lo antes posible”. Jordana, además, añadió que con esta nueva instalación se crearán entre 5 y 7 nuevos empleos. “Será una buena herramienta para mejorar el reciclaje de los residuos e ir avanzando hacia el objetivo que nos marca Europa, que es ir reduciendo la cantidad de desperdicios que se tiran a los basureros”, abundó Jordana, quien subrayó el impacto positivo de una planta como la que se proyecta en Fígols, donde llegan los residuos del propio Jussà, el Sobirà, la Alta Ribagorça y Aran. “Esto nos permitirá alargar la vida del vertedero”, resaltó.

Las obras en Tremp, que supondrán una inversión de 13,2 millones de euros, según anunció el Govern en diciembre, permitirán el tratamiento mecánico y biológico de 13.000 toneladas al año de fracción resto y la mejora y ampliación de la planta de compostaje con una capacidad para 2.500 toneladas anuales de orgánica. Los trabajos también servirán para urbanizar la parcela, la obra civil y la edificación de naves, compra de maquinaria y equipamientos. En el vertedero, la inversión se dirigirá a la balsa de lixiviados, la antigua depuradora de líquidos, la entrada a las instalaciones y la zona de vertido, así como la adecuación del complejo para la prevención de incendios. En paralelo, la Generalitat también anunció una ayuda directa de más de 1 millón para actuaciones urgentes de mantenimiento.

El vertedero de Tremp en el Pirineo, junto al de Montoliu de Lleida y la planta de tratamiento de Castellnou de Seana en el llano, concentrarán el tratamiento de basuras en Lleida según el plan de infraestructuras concebido por la ARC para los próximos 10 años, que también prevé el cierre de hasta seis vertederos: La Granadella, Les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Balaguer y Bellver de Cerdanya. La misma tendencia se aplicará al resto de Catalunya, donde cerrarán otros seis complejos. En total, la Generalitat invertirá 100 millones para reducir del 31% actual al 10% el volumen de residuos que llegan a los basureros en la próxima década.

Cada tonelada de residuos que se aporta a un vertedero supone un gravamen de 72 euros que abona el gestor del complejo (en el caso de Fígols se reparte entre los consells del Jussà, el Sobirà, la Ribagorça y Aran), por lo que repercute en el usuario final. “Es el 25% de la tasa que pagan los vecinos”, explica el presidente del consell comarcal, que confía que la puesta en marcha de la instalación “rebaje muchísimo este coste a pesar de que la planta también conllevará sus gastos”. Este gravamen ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. En 2016 suponía 24,50 euros por tonelada, y en 2020 casi se duplicó (47,10).