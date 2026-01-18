Libres con cargos los detenidos por 10 robos en 15 días en Aitona y Seròs

El juzgado de instrucción de Lleida en funciones de guardia decretó ayer la libertad con cargos para los dos detenidos el viernes acusados de perpretar diez robos en 15 días en Aitona y Seròs, según informaron fuentes municipales. Entretanto, los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación por si pueden atribuirles más hechos delictivos y si hay más personas implicadas. Los robos se produjeron desde el 3 de enero, como avanzó ayer SEGRE y, según explicó la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, “han provocado alarma entre la población”. Uno de los arrestados acumula media docena de antecedentes por una serie de robos y hurtos cometidos desde julio en Aitona, entre ellos el saqueo de la iglesia de Sant Antolí en septiembre.

El periplo de los dos presuntos ladrones, que comparten domicilio en Aitona, habría comenzado la noche del día 3, cuando se sospecha de que uno de ellos entró en una central frutícola, forzó la cabina de varios camiones y se llevó uno para ir hasta Seròs, donde presuntamente robó en la gasolinera y en el lavadero. Después regresó a Aitona y dejó aparcado el vehículo sustraído en la calle. Dos noches más tarde, el mismo individuo habría destrozado dos porteros automáticos para intentar entrar, sin éxito, en dos comercios de Aitona. Días después, al parecer habría entrado en otra central frutícola de la que se habría llevado la recaudación de las máquinas de vending. Finalmente, esta vez en compañía del otro arrestado, se sospecha que regresaron a la central frutícola de donde se sustrajo el camión para robar el dinero de las máquinas de vending. Tras conocer los arrestos, la alcaldesa de Aitona no descartó que el consistorio se persone como acusación popular.