Rialp ultima el concurso para adjudicar el piso rehabilitado en Roní

El ayuntamiento de Riap ha aprobado las cláusulas para adjudicar en régimen de alquiler la vivienda de titularidad municipal ubicada en el edificio de las antiguas escuelas del núcleo de Roní. El inmueble fue rehabilitado con el objetivo de luchar contra la despoblación y recibió una subvención de la Diputación de 90.000 euros, que cubrió el 90% del coste total de las obras.

El alcalde, Gerard Sabarich, explicó que los trabajos ya están finalizados y que únicamente falta obtener la cédula de habitabilidad. “Hay bastantes interesados en optar a esta vivienda”, dijo, y recordó que el piso dispone de dos habitaciones, un baño y cocina comedor en una superficie de unos 45 metros cuadrados. Se ubica en el centro de la localidad.

El consistorio, en colaboración con la asociación de vecinos de Roní, acordó las bases del concurso, que priorizan a personas empadronadas en el municipio, familias o jóvenes que quieran establecer su residencia permanente para fomentar la repoblación. El alquiler se sitúa en torno a los 300 euros mensuales y la recaudación anual se destinará íntegramente a actuaciones de mejora del pueblo. “Queremos que este ingreso revierta en Roní y en la calidad de vida de sus vecinos”, dijo Sabarich.