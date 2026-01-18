Solo el 18,4% de las viviendas están ocupadas todo el año

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Vall de Boí celebró dio a conocer esta semana los datos de un estudio llevado a cabo en octubre de 2024 que confirma una tendencia que también ha llegado al municipio: hay parque de vivienda disponible, pero son minoría las personas que optan por fijar su primera residencia en el pueblo. Según el informe, de las 2.116 viviendas registradas en la localidad, solo 390, un 18,4%, están ocupadas durante todo el año. Según cálculos del propio consistorio, hay otros 104 domicilios que se destinan al alquiler durante todo el año según informaron sus propietarios durante la confección del estudio, aunque se da por descontado que algunos de esos contratos de arrendamiento son de temporada.

El análisis también incluye datos sobre las viviendas que son segunda residencia con un porcentaje de uso reducido y que pasan buena parte del año vacíos o infrautilizados, 401 en total, y que según las mismas fuentes, serían “una buena oportunidad para ampliar la oferta de alquiler estable que, con herramientas y apoyos adecuados”, podrían volver a tener una función residencial activa y contribuir a la demanda de la población local y de las personas quieren ir a vivir a La Vall de Boí.

La falta de vivienda disponible para vivir durante todo el año, además, tiene consecuencias directas sobre el municipio, ya que, además de complicar la llegada de nueva población, dificulta la continuidad de servicios y empresas, y provoca que muchos profesionales que trabajan en la localidad no puedan acceder a una residencia estable. Estos datos se tenían que dar a conocer ayer durante la celebración de una jornada sobre vivienda que tuvo que ser aplazada por el mal tiempo, en la que también debía informarse sobre la Borsa d’Habitatge Assequible del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, un instrumento que facilita el contacto entre propietarios y posibles inquilinos de garantías para crear alquileres a precios razonables.

Se inscriben en el programa HolaPueblo para atraer vecinos

El ayuntamiento de La Vall de Boí se ha inscrito en el programa HolaPueblo, impulsado por Ikea, que tiene el propósito de impulsar la repoblación en las áreas rurales facilitando el contacto de personas que desean hacer realidad su proyecto de emprendimiento en el medio rural con pueblos en búsqueda de nuevos habitantes. Por el momento, sin embargo, solo ha presentado su candidatura, y está a la espera de la respuesta de la plataforma para empezar a organizar visitas con los posibles interesados.Esta iniciativa para atraer vecinos ya se ha emprendido con resultados positivos en Vilaller, que el año pasado ganó una decena de nuevos habitantes, algunos de los cuales llegaron a través de este programa, que entre 2019 y 2025 ha conectado a más de 17.000 inscritos con 211 ayuntamientos, facilitando la puesta en marcha de 58 negocios.