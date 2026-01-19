Accidentes de camiones en la A-2 en Tàrrega y en la AP-2 en Albatàrrec

Publicado por segre Imatges: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

Dos accidentes con camiones implicados complican la circulación en dos puntos de vías rápidas leridanas. El primero, que ha comportado restricciones en el tráfico todavía este lunes por la mañana, se produjo cuando faltaban pocos minutos para las 11 de la noche de este domingo en la AP-2 en el término municipal de Albatàrrec, a la altura del acceso desde la Ll-12 y en direcció Zaragoza. El camión quedó volcado ocupando un carril y la mediana de la autopista, en el punto kilométrico 139. El depósito de gasóleo del camión sufrió un escape y los Bombers tuvieron que limpiar la calzada. Se mantiene un carril cortado mientras se llevan a cabo las tareas de retirada del vehículo. Ninguna persona resultó herida.

Por otra parte, los servicios de emergencia han recibido el aviso de otro accidente de camión a las 06.12 horas de este lunes, en este caso en la A-2 en Tàrrega en dirección Barcelona, a la altura del punto kilométrico 507. El vehículo pensado ha quedado en medio de la calzada y, ante de la densa niebla que había en la zona y con el fin de evitar más accidentes, los Mossos han pedido a los Bomberos que apartaran el camión accidentado. No obstante, hasta pasadas las 8 de la mañana ha habido un carril cortado. El conductor del camión ha resultado ileso.

