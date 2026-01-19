La AFA de la escuela Maria Mercè Marçal, premiada por su Àgora

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El proyecto Àgora de la AFA de la escuela Maria Mercè Marçal de Tàrrega ha ganado la primera edición de la convocatoria de ‘Projectes que activen la comunitat educativa’, impulsada por la cooperativa Quàlia a finales de 2025. Esta iniciativa nace con el objetivo de fomentar el cooperativismo y la participación en las escuelas.

El proyecto premiado propone la construcción de un espacio fijo de piedra en el patio del centro, pensado para albergar debates, asambleas, clases y actividades educativas al aire libre. La propuesta ha destacado por su mirada comunitaria y educativa, así como por su capacidad de generar participación entre familias, alumnado y equipo docente.

La convocatoria, dotada con 4.000 euros provenientes del fondo de intercooperación de Quàlia, ha recibido cinco propuestas de AFAs vinculadas al proyecto de la cooperativa. Según Lluís Nadal, miembro de la dirección de Quàlia, “esta primera edición ha sido todo un éxito tanto por la calidad de los proyectos como por la implicación de las AFA participantes”.

Desde Quàlia, ya se trabaja en la segunda edición, con la voluntad de seguir consolidando este programa y tejer vínculos con las comunidades educativas del territorio.