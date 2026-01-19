La Fira de l’Oli de les Borges se impone al mal tiempo y cierra con éxito de público y ventas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fira de l’Oli Verge Extra–Catalunya de les Borges Blanques cerró ayer su 29ª edición ganándole la partida al mal tiempo reinante todo el fin de semana y puso el broche a tres jornadas de intenso certamen con éxito de púbico y de ventas. El alcalde de Les Borges Blanques, Josep Farran, subrayó que la feria está cumpliendo el objetivo marcado hace dos años. “Estamos consolidando la referencialidad del certamen, lo que significa devolver la cultura del aceite a la gente y construir una visión conjunta del sector”, afirmó y dijo que, de cara a la 30ª edición, se trabajará para crear nuevos espacios de encuentro entre productores y consumidores, que permitan explicar el valor del producto y el proyecto de vida que hay detrás.

En cuanto a las ventas, los productores coincidieron en señalar que, pese al mal tiempo, hubo en general un mayor interés por la calidad frente a la cantidad, lo que incrementó la venta de botellas, especialmente de aceites premiados, aunque la garrafa de 5 litros siguió siendo el formato más demandado.

Este año, la feria reforzó su carácter referencial con la atracción de nuevos públicos procedentes de Barcelona y Girona, así como con cifras récord de participación: 51 productores, el mayor número hasta la fecha, y 67 muestras presentadas a los premios a los mejores aceites de la Fira. Además, el evento contó con la presencia de los aceites ganadores de los Premios Nacionales 2025 de Catalunya. El Premio del Público al Mejor Aceite de la Fira fue a parar ayer a Besses Premium de la cooperativa del Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit SCCL.

La clausura estuvo presidida por el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, que definió la Fira como “una herramienta clave de país para situar Les Garrigues en el mapa de inversiones y recursos”, anunció que esta comarca recibirá durante 2026 una de las mayores inversiones de los últimos años, con actuaciones en infraestructuras, vivienda y desarrollo económico.

Dalmau: “El pacto con Mercosur solo beneficiará a las grandes empresas”

El presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, alertó ayer que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur firmado el sábado tendrá un impacto muy negativo sobre la agricultura, especialmente para los pequeños productores, y aseguró que los principales beneficiarios serán las grandes multinacionales y los grandes distribuidores.Aunque reconoció que productos como el aceite de oliva y el vino podrían salir teóricamente beneficiados, advirtió de que la realidad del mercado dificulta esta posibilidad. “No podemos vender el aceite a precio de derribo, y el nivel adquisitivo de estos países es el que es”, explicó.Señaló como único punto favorable del acuerdo la protección de las denominaciones de origen europeas, que evitará la utilización indebida de nombres tradicionales.Dalmau hizo estas declaraciones en el marco de la Fira de l’Oli de Les Borges Blanques que calificó de muy positiva, pese a las condiciones meteorológicas adversas.Destacó la elevada afluencia de público y el altísimo nivel de calidad de los aceites presentados, hasta el punto de que “difícilmente puedes decir que uno es mejor que otro”.En cuanto a la campaña oleícola, Dalmau señaló que ha sido buena, tras tres años muy complicados. La producción de la DOP Les Garrigues se sitúa en torno a los seis millones de kilos de aceite, dentro de una cosecha considerada normal, con una calidad muy elevada.Pese a esta mejora, el presidente de la denominación insistió en que el futuro del sector depende de que los agricultores puedan vivir dignamente de su trabajo. “No pedimos nada más que poder ganarnos la vida con la faena que hacemos”, concluyó.