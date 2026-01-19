Los Pompièrs d'Aran descartan que el esquí encontrado en el alud sea de una segunda víctima

Publicado por Acn Creado: Actualizado:

Los Pompièrs d'Aran han descartado que el esquí encontrado en la zona de fuera pistas de la estación de Baqueira Beret, sea de un segundo esquiador atrapado. Un primer esquiador que quedó atrapado murió por la noche con parada cardiorrespiratoria después de ser trasladado en estado crítico en el Hospital de Vielha. El responsable del operativo de los Pompièrs d'Aran. Jordi López, ha explicado que gracias a una etiqueta que llevaba el esquí han podido averiguar que se alquiló el año pasado en una tienda de alquiler de esquíes y lo dieron por perdido. El alud fuera de pistas de Baqueira tiene una longitud de 200 metros y no es ni una cuarta parte de la pala donde se ha desprendido. Se sigue trabajando en la zona para descartar que no haya ninguna otra persona atrapada.