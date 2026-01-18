El Govern compra más de 700 pisos en Lleida en diez años para destinarlos a alquiler social

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat ha adquirido en la última década más de 700 viviendas en Lleida y otros 19 municipios de la demarcación para destinarlas a alquiler público, entre la Agència de l'Habitatge y el Institut Català el Sòl (Incasòl). La Agència compró entre 2015 y 2025 a través del derecho de tanteo y retracto 5.903 inmuebles en toda Catalunya, de los cuales 471 en la demarcación de Lleida (casi un 8% de total). Invirtió en global 385 millones, 22,9 en Lleida. La mayoría de pisos están ubicados en la capital del Segrià, en concreto 197, y fueron adquiridos a una media de 54.852 euros, y en el Segrià compró también 21 en Alcarràs (51.684 euros), dos en Almacelles (41.425 euros), uno en Torrefarrera (50.000 €) y uno en Almenar (34.193 €).

El Pla d’Urgell es la segunda comarca con más, con 117 en Mollerussa (a una media de 48.215 €) y uno en Linyola (38.000 €). Le siguen el Urgell con 39 en Tàrrega (55.273), 5 en Agramunt (41.864) y 3 en Bellpuig (54.819). Después, la Noguera con 42 en Balaguer (43.952), dos en Artesa de Segre (30.289) y uno en Torrelameu (45.000). En la Segarra son 15 en Cervera (51.619) y uno en Guissona (43.000). Asimismo, en La Seu d’Urgell adquirió 9 a 71.066 euros de media, en Solsona también 9 a 59.129, tres en Les Borges Blanques (43.287 €) y en el Pallars Jussà, uno en Tremp (61.662) y otro en La Pobla de Segur (51.000).

El Incasòl compró de forma directa entre 2021 y 2025 otros 2.420, de los cuales 197 en Lleida. En concreto, adquirió a Inmocaixa dos lotes de 98 y 51 en la capital, el primero en noviembre del año pasado y el segundo en diciembre de 2024, así como 48 en La Pobla de Segur a la Sareb en diciembre de 2023. Estas cifras no incluyen los últimos cuatro lotes con un total de 1.064 pisos, 49 en Lleida, cuya compra el Incasòl anunció a finales de 2025.

Un 6,4% de los que adquirió en toda Catalunya están okupados

De los 5.903 pisos adquiridos por la Agència de l’Habitatge, un 88% (5.220) ya están entregados a inquilinos, mientras que 379, el 6,4% del total, están okupados de forma ilegal y hay expedientes judiciales en trámite. En otros 48 casos hay ocupantes pendientes de regularizar, 149 están en fase de adecuación y 107, en proceso de adjudicación o de firma del contrato.La gran mayoría de los pisos adquiridos por la Agència desde la aprobación del decreto ley de medidas urgentes sobre la vivienda en 2025 son por derecho de tanteo. Es decir, la preferencia de la Generalitat a la hora de comprarlos cuando provienen de una ejecución hipotecaria, un gran tenedor en una zona declarada tensionada o una subasta administrativa o judicial. En ocasiones también utiliza el sistema de retracto: si detecta que tenía preferencia y no se le notificó la operación, puede revertir la compraventa y adquirir la vivienda.