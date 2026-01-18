Un 6,4% de los pisos que adquirió la Generalitat en toda Catalunya están okupados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

De los 5.903 pisos adquiridos por la Agència de l’Habitatge, un 88% (5.220) ya están entregados a inquilinos, mientras que 379, el 6,4% del total, están okupados de forma ilegal y hay expedientes judiciales en trámite. En otros 48 casos hay ocupantes pendientes de regularizar, 149 están en fase de adecuación y 107, en proceso de adjudicación o de firma del contrato.La gran mayoría de los pisos adquiridos por la Agència desde la aprobación del decreto ley de medidas urgentes sobre la vivienda en 2025 son por derecho de tanteo. Es decir, la preferencia de la Generalitat a la hora de comprarlos cuando provienen de una ejecución hipotecaria, un gran tenedor en una zona declarada tensionada o una subasta administrativa o judicial. En ocasiones también utiliza el sistema de retracto: si detecta que tenía preferencia y no se le notificó la operación, puede revertir la compraventa y adquirir la vivienda.