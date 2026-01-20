Casi 100 litros de lluvia y olas de 6 metros en la Costa Brava

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La llevantada se cebó ayer en la mitad este de Catalunya y dejó registros de casi 100 litros en el Empordà y olas de más de seis metros en la Costa Brava. A las 20.30 horas, destacaban registros como los 98 litros de Portbou o los 81,8 litros de Cabanes. La nevada se intensificó en el Pirineo Oriental y obligó a cortar la BV-4024 en Guardiola de Berguedà. Los Bomberos reforzaron su dispositivo y atendieron 450 avisos desde el inicio del episodio y hasta las 20.00 horas de ayer. En Lleida hubo 98 avisos. En ninguno de los servicios se produjeron daños personales y la mayoría se ocasionaron por árboles o muros caídos o desprendimentos. Los ayuntamientos de Llançà y de Portbou, ambos en el Alt Empordà, anunciaron la suspensión de las clases de todos los centros educativos de los municipios hoy martes por la previsión de fuertes lluvias. El ayuntamiento de Girona también suspendió las actividades al pabellón y en el campo de fútbol del barrio de Pont Major por el episodio de lluvia. El ayuntamiento también amplió el número de plazas para las personas sin hogar durante dos días.

Protección Civil de la Generalitat, en paralelo, mantuvo en alerta los planes Inuncat y Neucat por una llevantada que puede dejar más de 200 litros en puntos del Empordà, olas superiores a los cinco metros a la Costa Brava y una nevada que puede sobrepasar los 80 centímetros a las cotas altas del Pirineo Oriental.

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informó además que están haciendo un seguimiento exhaustivo de los caudales de las cuencas internas y haciendo maniobras de desembalse preventivas de los ríos Llobregat, Foix, Ter y Muga.