La circulación se complica a causa de la nieve en cinco carreteras de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà y el Alt Urgell

La nieve complica la circulación en cinco carreteras de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà y el Alt Urgell. Por circular por el puerto de la Bonaigua (C-28) y por el puerto del Cantó (N-260) es obligatorio el uso de cadenas. En el puerto del Cantó está restringido el paso en camiones. Para acceder al Pla de Beret (C-142b), a los aubacs de Tuixent (C-462) y a Josa y Tuixent (C-563) también es obligatorio circular con cadenas.

En el puerto del Cantó la nieve ha sorprendido un autocar de jóvenes de Murcia que hacían una excursión de Espot en el canal olímpico de la Seu d'Urgell y el conductor ha preferido dar la vuelta y volver hacia el hotel por seguridad. En Rubió (1.687 m), el pueblo más alto de Cataluña, más de un conductor se ha parado para poner cadenas y atravesar el puerto del Cantó.

Riesgo de aludes en el Pirineo

Se mantiene en fase de alerta el Plan especial de emergencias por nevadas en Cataluña (NEUCAT), por la previsión para este martes y miércoles en el Pirineo Oriental, especialmente en el Ripollès con cota de nieve entre los 1.200 y los 1.400 m. Hay riesgo alto de aludes, por lo cual se pide que no se hagan actividades fuera de las pistas de esquí y zonas controladas.