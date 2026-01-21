El alumnado del Francesc Arenes visita el nuevo ayuntamiento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alumnado de tercero y cuarto de Primaria del colegio Francesc Arenes de Golmés visitó ayer los espacios del nuevo ayuntamiento de Golmés, donde pudo ver la exposición El Canal d’Urgell, el agua, motor económico de la Plana d’Urgell. El alcalde, Jordi Calvís, explicó el funcionamiento de la administración local, los servicios municipales y varias reseñas sobre el pueblo. Los alumnos formularon numerosas preguntas, con interés por las situaciones de emergencia.