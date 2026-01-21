El CF Bellvís estrena equipación solidaria a favor de Acudam

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La asociación Acudam y el Club Futbol Bellvís han presentado una segunda equipación solidaria que lucirá el equipo masculino esta temporada. El estreno oficial de la camiseta se efectuará durante el partido de este domingo a las cuatro de la tarde, contra el CF Puigvertenc. La iniciativa ha sido impulsada por el propio club: por cada camiseta vendida, una parte de la recaudación se destinará a Acudam y otra servirá para cubrir necesidades del club. La presidenta de la entidad social, Enriqueta Sala, remarcó que no son patrocinadores ni aportan financiación, sino que reciben esta ayuda como gesto solidario. Las camisetas se podrán adquirir próximamente en las oficinas de la asociacición, donde se recogerán las tallas. Sala aprovechó para subrayar el valor del deporte como herramienta de inclusión, recordando que participa en proyectos de fútbol sala y baloncesto y colabora con clubes del territorio.

El presidente del club, Salvador Tàpies, explicó que Bellvís recuperó la actividad hace tres temporadas tras ocho años de pausa y que la necesidad de una segunda equipación para jugar fuera llevó a convertirla en solidaria. El club cuenta con equipo masculino y femenino, sumando cerca de cincuenta licencias.