Herido grave en un accidente laboral en el polígono de Les Borges

Un operario resultó herido de carácter grave este martes por la mañana en un accidente en una empresa de prefabricados del polígono Els Castellots de Les Borges Blanques. El empleado fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 9.09 horas de un siniestro laboral en las instalaciones de Prefabricats Pujol, en el polígono industrial Els Castellots, en la partida Pedreres de la capital de Les Garrigues.

Al parecer, un operario quedó atrapado en una máquina que junta placas de hormigón y sufrió un traumatismo torácico. Al lugar acudieron ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y los Bomberos de la Generalitat.

Descartan el helicóptero

El operario fue atendido in situ y, posteriormente, evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ingresó con pronóstico grave. Se descartó que fuera evacuado en helicóptero debido a las malas condiciones climáticas.